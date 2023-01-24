Подскажите сервисы для управления сложными задачами?
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Подскажите сервисы для управления сложными задачами?
Доброго дня, кто знает сервис по управлению сложными задачами?
- samoeglavnoe**
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Подскажите сервисы для управления сложными задачами?
Вот рекомендую к чтению данную статью https://www.urank.ru/projecto-upravlyay ... mi-delami/ я тоже был в поисках сервиса по решению сложных задач, мне в офис необходимы такие программы, а тут в статье пишут про это, и к тему же дают полезные рекомендации, в общем пройдите на сайт.
- IntoSpace
- Писатель
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- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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