Подскажите сервисы для управления сложными задачами?

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Подскажите сервисы для управления сложными задачами?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 24 янв 2023, 14:34

Доброго дня, кто знает сервис по управлению сложными задачами?


samoeglavnoe**
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Re: Подскажите сервисы для управления сложными задачами?

Новое сообщение IntoSpace » 24 янв 2023, 15:23

Вот рекомендую к чтению данную статью https://www.urank.ru/projecto-upravlyay ... mi-delami/ я тоже был в поисках сервиса по решению сложных задач, мне в офис необходимы такие программы, а тут в статье пишут про это, и к тему же дают полезные рекомендации, в общем пройдите на сайт.
IntoSpace
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