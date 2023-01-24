Дата центр

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Дата центр

Новое сообщение belkodi » 24 янв 2023, 15:41

Какой проверенный дата-центр в Москве знаете?

Заранее спасибо вам за рекомендации!



belkodi
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
Вернуться к началу

Re: Дата центр

Новое сообщение kodena » 24 янв 2023, 17:00

Я бы рекомендовал МИКСТЕЛЕКОМ https://mixtelecom.ru/data-center в качестве дата-центра выбрать для себя! У них очень широкий спектр услуг, даже не сомневайтесь. Лучше переходите и полностью ознакомьтесь со списком их преимущества!
kodena
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Общие темы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group