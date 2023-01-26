Кровать для человека с переломом

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Кровать для человека с переломом

Новое сообщение Веррит » 26 янв 2023, 09:51

Для пациента после тяжелого перелома нужно приобрести медицинскую кровать функциональную. Посоветуйте, где такие кровати есть в ассортименте?


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Re: Кровать для человека с переломом

Новое сообщение Ferjuk » 26 янв 2023, 09:55

В магазинах медицинской техники кровати можно заказать. В наличии обычно есть всего парочка моделей. Мы покупали кровать онлайн вообще на сайте компании МедТехно
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Re: Кровать для человека с переломом

Новое сообщение Nukas » 26 янв 2023, 10:02

Вы можете посмотреть выбор таких кроватей на сайте компании Альфа. Функциональные медицинские кровати представлены у них двухсекционные и трехсекционные. Все они сделаны из качественного металла, поэтому служат долго. Благодаря им уход за пациентом значительно упрощается
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