Кровать для человека с переломом
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Кровать для человека с переломом
Для пациента после тяжелого перелома нужно приобрести медицинскую кровать функциональную. Посоветуйте, где такие кровати есть в ассортименте?
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Веррит
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 13:31
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Re: Кровать для человека с переломом
В магазинах медицинской техники кровати можно заказать. В наличии обычно есть всего парочка моделей. Мы покупали кровать онлайн вообще на сайте компании МедТехно
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Ferjuk
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 16 сен 2021, 11:01
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Re: Кровать для человека с переломом
Вы можете посмотреть выбор таких кроватей на сайте компании Альфа. Функциональные медицинские кровати представлены у них двухсекционные и трехсекционные. Все они сделаны из качественного металла, поэтому служат долго. Благодаря им уход за пациентом значительно упрощается
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Nukas
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 10:45
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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