Замена ДВС Isuzu

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Замена ДВС Isuzu

Новое сообщение Nukas » 26 янв 2023, 12:12

Нужно сделать ремонт двигателя грузовика марки ISUZU. Где такой ремонт делают качественно и быстро? Желательно, чтобы запчасти были в наличии


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Re: Замена ДВС Isuzu

Новое сообщение Ferjuk » 26 янв 2023, 12:21

За грузовики не на каждом СТО возьмутся, поэтому искать нужно те, что специализируются именно на грузовых авто
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