Убрать морщины без операции

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Убрать морщины без операции

Новое сообщение Рибон » 29 янв 2023, 15:48

Как Вы думаете, есть ли шанс вообще убрать морщины без задействования пластического хирурга или же это - утопия?


Рибон
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Re: Убрать морщины без операции

Новое сообщение Санта » 29 янв 2023, 16:17

Сейчас аппаратная косметология творит самые настоящие чудеса, так что шансы у Вас есть и они просто огромные. Вы почитайте что такое Skin Tyte - это процедура термолифтинга, которая как раз направлена на подтяжку, омоложение кожи. Эффект действительно будет.
Санта
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 28 янв 2023, 16:12
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