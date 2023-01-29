Убрать морщины без операции
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Убрать морщины без операции
Как Вы думаете, есть ли шанс вообще убрать морщины без задействования пластического хирурга или же это - утопия?
- Рибон
- Фанат
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- Сообщения: 112
- Зарегистрирован: 10 янв 2021, 14:30
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Re: Убрать морщины без операции
Сейчас аппаратная косметология творит самые настоящие чудеса, так что шансы у Вас есть и они просто огромные. Вы почитайте что такое Skin Tyte - это процедура термолифтинга, которая как раз направлена на подтяжку, омоложение кожи. Эффект действительно будет.
- Санта
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 28 янв 2023, 16:12
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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