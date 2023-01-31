Строительство и ремонт
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Строительство и ремонт
Роблячи ремонт я не економлю на матеріалах, завжди якість має бути кращою. Дякую компанії "Клуб Кераміки" у них дуже якісна плитка на підлогу в кухню навіть мої робітники запитали де я купив таку гарну плитку. Раджу кожному хто робить, або збирається робити ремонт.
- pitertrust
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 25 янв 2023, 17:30
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