Нужна одноразовая посуда оптом

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Нужна одноразовая посуда оптом

Новое сообщение samoeglavnoe** » 02 фев 2023, 12:51

Привет всем, меня интересует качественная одноразовая посуда оптом, подскажите где купить не дорого?


samoeglavnoe**
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Re: Нужна одноразовая посуда оптом

Новое сообщение IntoSpace » 02 фев 2023, 13:04

Если вас интересует большой выбор посуды то рекомендую вам заглянуть сюда, отличный магазин с большим выбором посуды хорошего качества, цены здесь конечно отличные, а нам в кафе часто нужна такая посуда, вот и покупаем здесь, с доставкой у нас тоже проблем не возникало пока что.
IntoSpace
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