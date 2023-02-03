Нужен сервис для управления проектами

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Нужен сервис для управления проектами

Новое сообщение samoeglavnoe** » 03 фев 2023, 13:16

Привет всем, подскажите кто знает сервис для управления проектами? нужен удобный сервис.


samoeglavnoe**
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Re: Нужен сервис для управления проектами

Новое сообщение IntoSpace » 03 фев 2023, 13:20

В таком случаи рекомендую вам прочитать данную статью https://nrj.com.ua/servis-udobnogo-upra ... -projecto/ мы открыли свой бизнес, и теперь стала актуальна тема по сервисам для управления проектами, в статье дают рекомендации ена такие сервисы, надеюсь мне это поможет))
IntoSpace
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