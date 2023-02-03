Нужен сервис для управления проектами
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Нужен сервис для управления проектами
Привет всем, подскажите кто знает сервис для управления проектами? нужен удобный сервис.
- samoeglavnoe**
- Читатель
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- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Нужен сервис для управления проектами
В таком случаи рекомендую вам прочитать данную статью https://nrj.com.ua/servis-udobnogo-upra ... -projecto/ мы открыли свой бизнес, и теперь стала актуальна тема по сервисам для управления проектами, в статье дают рекомендации ена такие сервисы, надеюсь мне это поможет))
- IntoSpace
- Писатель
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- Сообщения: 60
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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