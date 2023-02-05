Кабина для самосвалов «Шанкси Шакман»
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Кабина для самосвалов «Шанкси Шакман»
Кто подскажет, у какой компании стоит искать в наличии или под заказ кабину для самосвалов «Шанкси Шакман»? Все компании, которые мы прозвонили не могут помочь с доставкой
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Веррит
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 13:31
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Re: Кабина для самосвалов «Шанкси Шакман»
Мы заказывали такую кабину пару лет назад на сайте официального дилера Интертехника. Свяжитесь с менеджерами компании и уточните, есть ли она на данный момент в наличии
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Ferjuk
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 16 сен 2021, 11:01
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Re: Кабина для самосвалов «Шанкси Шакман»
Заказать такую кабину можно на сайте компании «АмурАзияСпецдеталь» Эта компания торгует китайскими запчастями многих известных брендов. Работают они напрямую с производителями. Цены за счет этого низкие, а доставка оперативная
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Nukas
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 10:45
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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