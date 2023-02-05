Кабина для самосвалов «Шанкси Шакман»

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Кабина для самосвалов «Шанкси Шакман»

Новое сообщение Веррит » 05 фев 2023, 17:13

Кто подскажет, у какой компании стоит искать в наличии или под заказ кабину для самосвалов «Шанкси Шакман»? Все компании, которые мы прозвонили не могут помочь с доставкой


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Re: Кабина для самосвалов «Шанкси Шакман»

Новое сообщение Ferjuk » 05 фев 2023, 17:18

Мы заказывали такую кабину пару лет назад на сайте официального дилера Интертехника. Свяжитесь с менеджерами компании и уточните, есть ли она на данный момент в наличии
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Re: Кабина для самосвалов «Шанкси Шакман»

Новое сообщение Nukas » 05 фев 2023, 17:28

Заказать такую кабину можно на сайте компании «АмурАзияСпецдеталь» Эта компания торгует китайскими запчастями многих известных брендов. Работают они напрямую с производителями. Цены за счет этого низкие, а доставка оперативная
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