ДОВІДНИК ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

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ДОВІДНИК ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Новое сообщение Hataki » 08 фев 2023, 05:43

Скажу вам, що інформацію про те чи інше ліки краще знайти у спеціально відведеному місці. Наприклад, я знайшов ДОВІДНИК ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ https://rx.ua/ . Тепер проблеми більше немає. Тепер я можу легко отримати доступ до цієї онлайн-довідки та постійно оновлюю всі свої ліки. Удачі


Hataki
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Зарегистрирован: 17 июл 2020, 13:21
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