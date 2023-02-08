ДОВІДНИК ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
ДОВІДНИК ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
Скажу вам, що інформацію про те чи інше ліки краще знайти у спеціально відведеному місці. Наприклад, я знайшов ДОВІДНИК ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ https://rx.ua/ . Тепер проблеми більше немає. Тепер я можу легко отримати доступ до цієї онлайн-довідки та постійно оновлюю всі свої ліки. Удачі
- Hataki
- Читатель
-
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 17 июл 2020, 13:21
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4