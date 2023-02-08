Вывоз старой техники
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Вывоз старой техники
Из дома нужно вывести крупную бытовую технику. Решили при ремонте и ее обновить. Но куда деть быстро старую ума не приложу. Есть ли компании, которые могут забрать ее под ключ?
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Nukas
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 10:45
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Re: Вывоз старой техники
А техника рабочая или нет? Если да, то можно выставить ее на Авито или отдать даром, только написать, что доставку делаете покупатель
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Ferjuk
- Читатель
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- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 16 сен 2021, 11:01
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Re: Вывоз старой техники
Помочь с вывозом любого мусора могут специалисты компании "Базис М". За крупногабаритный мусор они тоже берутся https://gruppabazis.ru/vyvoz-kgm/ У них есть вместительные контейнеры объемом 8 кубометров (8 м³). Вывозят технику нерабочую на разрешенные лицензированные полигоны.
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Веррит
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 13:31
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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