Вывоз старой техники

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Вывоз старой техники

Новое сообщение Nukas » 08 фев 2023, 16:44

Из дома нужно вывести крупную бытовую технику. Решили при ремонте и ее обновить. Но куда деть быстро старую ума не приложу. Есть ли компании, которые могут забрать ее под ключ?


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Re: Вывоз старой техники

Новое сообщение Ferjuk » 08 фев 2023, 16:50

А техника рабочая или нет? Если да, то можно выставить ее на Авито или отдать даром, только написать, что доставку делаете покупатель
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Re: Вывоз старой техники

Новое сообщение Веррит » 08 фев 2023, 16:57

Помочь с вывозом любого мусора могут специалисты компании "Базис М". За крупногабаритный мусор они тоже берутся https://gruppabazis.ru/vyvoz-kgm/ У них есть вместительные контейнеры объемом 8 кубометров (8 м³). Вывозят технику нерабочую на разрешенные лицензированные полигоны.
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