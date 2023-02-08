Улитин Иван » 08 фев 2023, 17:55

Привет, меня зовут Улитин Иван, я бизнес-коуч из Казани и сегодня я бы хотел рассказать вам краткую, но поучительную истрию.

Однажды я работал с клиентом, которому не терпелось запустить новый продукт. Клиент был настолько сосредоточен на быстром выводе продукта на рынок, что пренебрег тщательным исследованием рынка и пониманием своих целевых клиентов.

В итоге продукт, что закономерно, оказался неудачным, и в результате пострадал его молодой бизнес. Я буквально сразу же ему говорил что нельзя торопиться и что нельзя запускать новую разработку без надлежащего планирования и исследований, потому что это может привести к дорогостоящим ошибкам и отбросить бизнес назад.

Благо ущерб был невелик, так как компания лишь развивалась, но зато клиент после этого перестал ослушиваться меня и четко следовал нашему плану. Теперь прежде чем сделать вообще что-угодно, мой клиент тщательно это обдумывал, а если сомневался - то звонил мне.

В общем в чём суть? Не торопитесь, бизнес любит продуманность.