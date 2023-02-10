Казино онлайн

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Казино онлайн

Новое сообщение guti1000 » 10 фев 2023, 16:57

Я из новых, читал, что перед регистрацией надо пообщаться с саппортом. Мостбет официальный сайт http://spas-extreme.ru в этом плане оказался на высоте. Я у них выяснял вопросы по бонусам, регистрации, выводу денег. На все получил подробные ответы. Общение прошло нормальным, человеческим языком. Регистрация прошла без проблем, начинаем играть!


guti1000
Писатель
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 21 авг 2022, 13:36
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