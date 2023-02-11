Реальный букмекер
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
Реальный букмекер
В общем и целом конторой mostbet https://akimatkorday.kz/mostbet.html доволен. Условия получше, чем в ряде так называемых топовых бк. Линия отличная, больше ориентирована на реальный спорт. Киберспорт тоже есть, но не так много. С расчетами вроде тоже не затягивают, по крайней мере я не сталкивался с какими-то серьезными задержками.
- guti1000
- Писатель
-
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 21 авг 2022, 13:36
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: IntoSpace, samoeglavnoe** и гости: 8