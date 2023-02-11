Реальный букмекер

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Реальный букмекер

Новое сообщение guti1000 » 11 фев 2023, 17:55

В общем и целом конторой mostbet https://akimatkorday.kz/mostbet.html доволен. Условия получше, чем в ряде так называемых топовых бк. Линия отличная, больше ориентирована на реальный спорт. Киберспорт тоже есть, но не так много. С расчетами вроде тоже не затягивают, по крайней мере я не сталкивался с какими-то серьезными задержками.


guti1000
Писатель
 
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 21 авг 2022, 13:36
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Общие темы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: IntoSpace, samoeglavnoe** и гости: 8

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group