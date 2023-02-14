Dennis » 14 фев 2023, 17:38

Да, я был бы вам очень благодарен. Честно, уже сил нету убирать за ней. Ей ведь не скажешь, что так нельзя делать. Где вы покупали наполнитель? Какой там выбор? Если, можете, подскажите какой лучше подобрать. Я ни разу не сталкивался с подобными покупками.