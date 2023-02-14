Где купить наполнитель для кошки?
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Где купить наполнитель для кошки?
Всем добрый день. Пару месяцев назад завел себе кошку. Поставил ей лоток, все как полагается. Но она почему-то все время ходит мимо. Мне знакомая посоветовала купить наполнитель. Ищу надежный магазин, где можно совершить покупку. Посоветуйте куда мне обратится?
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Dennis
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 19:31
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Re: Где купить наполнитель для кошки?
Привет. У меня была такая же проблема. Завел себе кошку, поставил лоток, а она ни в какую. Что я только нет пробовал, все напрасно. Решил купить ей наполнитель и это помогло. Если хотите, подскажу куда вам стоит обратится.
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IvanovIvan
- Писатель
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- Сообщения: 95
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Re: Где купить наполнитель для кошки?
Да, я был бы вам очень благодарен. Честно, уже сил нету убирать за ней. Ей ведь не скажешь, что так нельзя делать. Где вы покупали наполнитель? Какой там выбор? Если, можете, подскажите какой лучше подобрать. Я ни разу не сталкивался с подобными покупками.
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Dennis
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 19:31
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Re: Где купить наполнитель для кошки?
Помогу конечно. Советую вам покупать кошачий наполнитель https://masterzoo.ua/ru/catalog/koti/tu ... dlya-kotv/ здесь. В наличии большой ассортимент и доступные цены. Что касаемо выбора, беру ей наполнитель для туалета Essence. Он содержит натуральные ингредиенты. Большая способность поглощения влаги превращает его в комочки, которые очень легко убрать. Благодаря его мягкой структуре лапки вашей кошки не подвергаются раздражению. Больше выбора вы можете посмотреть на сайте магазина. В наличии всегда много вариантов.
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IvanovIvan
- Писатель
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- Сообщения: 95
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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