Где купить наполнитель для кошки?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Где купить наполнитель для кошки?

Новое сообщение Dennis » 14 фев 2023, 17:34

Всем добрый день. Пару месяцев назад завел себе кошку. Поставил ей лоток, все как полагается. Но она почему-то все время ходит мимо. Мне знакомая посоветовала купить наполнитель. Ищу надежный магазин, где можно совершить покупку. Посоветуйте куда мне обратится?


Аватара пользователя
Dennis
Читатель
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 19 дек 2022, 19:31
Вернуться к началу

Re: Где купить наполнитель для кошки?

Новое сообщение IvanovIvan » 14 фев 2023, 17:37

Привет. У меня была такая же проблема. Завел себе кошку, поставил лоток, а она ни в какую. Что я только нет пробовал, все напрасно. Решил купить ей наполнитель и это помогло. Если хотите, подскажу куда вам стоит обратится.
Аватара пользователя
IvanovIvan
Писатель
 
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
Вернуться к началу

Re: Где купить наполнитель для кошки?

Новое сообщение Dennis » 14 фев 2023, 17:38

Да, я был бы вам очень благодарен. Честно, уже сил нету убирать за ней. Ей ведь не скажешь, что так нельзя делать. Где вы покупали наполнитель? Какой там выбор? Если, можете, подскажите какой лучше подобрать. Я ни разу не сталкивался с подобными покупками.
Аватара пользователя
Dennis
Читатель
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 19 дек 2022, 19:31
Вернуться к началу

Re: Где купить наполнитель для кошки?

Новое сообщение IvanovIvan » 14 фев 2023, 17:40

Помогу конечно. Советую вам покупать кошачий наполнитель https://masterzoo.ua/ru/catalog/koti/tu ... dlya-kotv/ здесь. В наличии большой ассортимент и доступные цены. Что касаемо выбора, беру ей наполнитель для туалета Essence. Он содержит натуральные ингредиенты. Большая способность поглощения влаги превращает его в комочки, которые очень легко убрать. Благодаря его мягкой структуре лапки вашей кошки не подвергаются раздражению. Больше выбора вы можете посмотреть на сайте магазина. В наличии всегда много вариантов.
Аватара пользователя
IvanovIvan
Писатель
 
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Общие темы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group