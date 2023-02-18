Санаторий Лесной

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Санаторий Лесной

Новое сообщение Ivan95 » 18 фев 2023, 21:13

Хочу вылечиться от всех болячек которые у меня могут быть. Но я не знаю где можно будет это сделать.


Ivan95
 
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Re: Санаторий Лесной

Новое сообщение Anton560 » 19 фев 2023, 00:17

Во-первых, если вы посетите такой санаторий, то не факт, что вы сможете вылечиться от всех болячек, это можно сказать что практически не возможно.
Anton560
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