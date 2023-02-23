Большие коробки на заказ
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Большие коробки на заказ
Какая компания занимается производством больших коробкок на заказ? У нас индивидуальные размеры и на коробки нужно нанести изображение. Хотелось бы все сделать в одном месте
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Nukas
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 10:45
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Re: Большие коробки на заказ
Дизайн лучше разработать у дизайнера, чтобы он был креативным. А уже потом заказывать изготовление коробок
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Ferjuk
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 16 сен 2021, 11:01
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Re: Большие коробки на заказ
Мы сотрудничаем с компанией ООО «ГофроМир» уже не один год Большие коробки у них представлены разных размеров. У них возможно изготовить бесплатно пробный образец
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Веррит
- Читатель
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- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 13:31
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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