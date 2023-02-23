Большие коробки на заказ

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Большие коробки на заказ

Новое сообщение Nukas » 23 фев 2023, 21:25

Какая компания занимается производством больших коробкок на заказ? У нас индивидуальные размеры и на коробки нужно нанести изображение. Хотелось бы все сделать в одном месте


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Re: Большие коробки на заказ

Новое сообщение Ferjuk » 23 фев 2023, 21:44

Дизайн лучше разработать у дизайнера, чтобы он был креативным. А уже потом заказывать изготовление коробок
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Re: Большие коробки на заказ

Новое сообщение Веррит » 23 фев 2023, 22:30

Мы сотрудничаем с компанией ООО «ГофроМир» уже не один год Большие коробки у них представлены разных размеров. У них возможно изготовить бесплатно пробный образец
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