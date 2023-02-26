Как выбрать коврики в машину?

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Как выбрать коврики в машину?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 26 фев 2023, 00:18

Доброго дня, аподскажите как лучше выбрать коврики в машину? купила себе авто теперь хочу купить хорошие коврики


samoeglavnoe**
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Re: Как выбрать коврики в машину?

Новое сообщение IntoSpace » 26 фев 2023, 00:20

Ну сейчас магазинов конечно много, есть варианты на маркет плейсах, есть так же варианты на авито, но прежде чем купить конечно нужно знать что покупаешь , вот допустим есть статья https://krasota-na-vodnom.ru/rezina-ili ... v-mashinu/ тут вы можете ознакомиться с информацией на эту тему, тут написано как выбрать.
IntoSpace
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