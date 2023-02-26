Как выбрать коврики в машину?
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Как выбрать коврики в машину?
Доброго дня, аподскажите как лучше выбрать коврики в машину? купила себе авто теперь хочу купить хорошие коврики
- samoeglavnoe**
- Читатель
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- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Как выбрать коврики в машину?
Ну сейчас магазинов конечно много, есть варианты на маркет плейсах, есть так же варианты на авито, но прежде чем купить конечно нужно знать что покупаешь , вот допустим есть статья https://krasota-na-vodnom.ru/rezina-ili ... v-mashinu/ тут вы можете ознакомиться с информацией на эту тему, тут написано как выбрать.
- IntoSpace
- Писатель
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- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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