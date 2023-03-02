Перевод без заверения

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Перевод без заверения

Новое сообщение Darius4678 » 02 мар 2023, 17:44

Перевод без заверения можно предоставить в паспортный стол, в школу или детсад. Другие госорганы требуют перевод с печатью нотариуса. Если вы в поисках места, где сделать нотариальный перевод документов, обратитесь в бюро переводов. Больше информации на сайте: https://pereklad.ua/perevod-dokumentov/ ... ov-v-kieve


Darius4678
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