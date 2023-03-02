Довідка про несудимість

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Довідка про несудимість

Новое сообщение Darius4678 » 02 мар 2023, 18:10

Довідка про несудимість, яка надається громадянинові за його особистою заявою, може знадобитися у таких випадках: при прийомі на роботу, при оформленні візи для виїзду за кордон, для участі у тендері, усиновлення дитини т.д. Подробнее: https://pereklad.ua/ukr/vytrebovuvannya ... nesudymist


Darius4678
Читатель
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 27 июн 2022, 09:29
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Общие темы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group