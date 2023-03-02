Довідка про несудимість
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Довідка про несудимість
Довідка про несудимість, яка надається громадянинові за його особистою заявою, може знадобитися у таких випадках: при прийомі на роботу, при оформленні візи для виїзду за кордон, для участі у тендері, усиновлення дитини т.д. Подробнее: https://pereklad.ua/ukr/vytrebovuvannya ... nesudymist
- Darius4678
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- Зарегистрирован: 27 июн 2022, 09:29
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