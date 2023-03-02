Апостиль на диплом

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Апостиль на диплом

Новое сообщение Darius4678 » 02 мар 2023, 18:20

Необходимость в проставлении апостиля возникает, когда украинские и иностранные граждане, получившие образование в Украине, выезжают за границу и предоставляют полученные документы для дальнейшего обучения или работы в странах-участницах Гаагской конвенции. Подробнее: https://pereklad.ua/ukr/apostyl-na-doku ... go-obrazca


Darius4678
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