Апостиль на диплом
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Апостиль на диплом
Необходимость в проставлении апостиля возникает, когда украинские и иностранные граждане, получившие образование в Украине, выезжают за границу и предоставляют полученные документы для дальнейшего обучения или работы в странах-участницах Гаагской конвенции. Подробнее: https://pereklad.ua/ukr/apostyl-na-doku ... go-obrazca
- Darius4678
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- Зарегистрирован: 27 июн 2022, 09:29
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