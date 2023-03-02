Справка о несудимости
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Справка о несудимости
Справка о несудимости является официальным документом, выдаваемым Министерством внутренних дел Украины. Этот документ подтверждает, что лицо, на имя которого выдан документ, не привлечено к уголовной ответственности, не числится судимым и не находится в розыске в Украине. Получить справку о несудимости киев можно по ссылке: pereklad.ua
- Darius4678
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- Зарегистрирован: 27 июн 2022, 09:29
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