Справка о несудимости

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Справка о несудимости

Новое сообщение Darius4678 » 02 мар 2023, 18:35

Справка о несудимости является официальным документом, выдаваемым Министерством внутренних дел Украины. Этот документ подтверждает, что лицо, на имя которого выдан документ, не привлечено к уголовной ответственности, не числится судимым и не находится в розыске в Украине. Получить справку о несудимости киев можно по ссылке: pereklad.ua


Darius4678
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