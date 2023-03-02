Разрешение на трудоустройство
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Разрешение на трудоустройство
Разрешение на трудоустройство – это документ, дающий работодателю право временно использовать труд иностранца на определенном месте работы или должности.
- Darius4678
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- Зарегистрирован: 27 июн 2022, 09:29
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