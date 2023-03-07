Мне нужен займ под залог моего имущества, но я не знаю, какой банк выбрать. Можете ли вы порекомендовать банк, который предлагает выгодные условия для займа под залог имущества?

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Мне нужен займ под залог моего имущества, но я не знаю, какой банк выбрать. Можете ли вы порекомендовать банк, который предлагает выгодные условия для займа под залог имущества?

Новое сообщение Paris » 07 мар 2023, 00:23

Мне нужен займ под залог моего имущества, но я не знаю, какой банк выбрать. Можете ли вы порекомендовать банк, который предлагает выгодные условия для займа под залог имущества?


Paris
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