Где найти курсы для корпоративных клиентов
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Где найти курсы для корпоративных клиентов
Хочу найти хорошие курсы для корпоративных клиентов. Кто знает какие есть варианты.
- Anton560
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 27 дек 2022, 13:40
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Re: Где найти курсы для корпоративных клиентов
Обычно когда вы хотите такое найти, можно для начала просто поискать в интернете, или в разных группах соцсетей. Поэтому смотрите, если вы ещё не смотрели.
- Владлен
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 27 дек 2022, 13:43
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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