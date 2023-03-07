Я думаю о взятии кредита для покупки новой машины. Какие варианты кредитования можно найти на рынке? Какие условия и процентные ставки обычно предлагают банки?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Я думаю о взятии кредита для покупки новой машины. Какие варианты кредитования можно найти на рынке? Какие условия и процентные ставки обычно предлагают банки?

Новое сообщение Paris » 07 мар 2023, 21:12

Я думаю о взятии кредита для покупки новой машины. Какие варианты кредитования можно найти на рынке? Какие условия и процентные ставки обычно предлагают банки?


Paris
Читатель
 
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Общие темы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot], Ivan95, Paris, Карабас и гости: 11

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group