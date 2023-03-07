Я думаю о взятии кредита для покупки новой машины. Какие варианты кредитования можно найти на рынке? Какие условия и процентные ставки обычно предлагают банки?
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Я думаю о взятии кредита для покупки новой машины. Какие варианты кредитования можно найти на рынке? Какие условия и процентные ставки обычно предлагают банки?
Я думаю о взятии кредита для покупки новой машины. Какие варианты кредитования можно найти на рынке? Какие условия и процентные ставки обычно предлагают банки?
- Paris
- Читатель
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- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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1 сообщение • Страница 1 из 1
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