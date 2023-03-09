Знал бы где упасть, соломку подстелил бы
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Знал бы где упасть, соломку подстелил бы
Чем дальше в лес, тем больше стресс. Это сейчас я уже могу шутить об этом. А еще совсем недавно накрыло с головой. Депрессия, неуверенность в своих силах. Обратился за помощью к Катерине в самый разгар этого эмоционального кризиса и нарастающих проблем со здоровьем. Ее гипнотерапия стала для меня спасением. Она использует самые разные методы, находит причины проблем и помогает от них избавиться. Прошел курс из нескольких сессий терапии гипнозом, и уже после второй встречи почувствовал себя лучше. Ушла повышенная тревожность, перестал просыпаться ночами от беспокойных мыслей. fullerlifecentre .com/ru/kontakty Подкупает также, что у Катерины можно записаться на диагностическую консультацию: обсудить проблему и после этого принять решение. Рад, что выбрал для себя такой вариант общения с психологом. Очень рекомендую.
- RomanSimon
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- Зарегистрирован: 31 окт 2022, 12:30
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