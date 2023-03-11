Де у Львові купити якісний телевізор?

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Де у Львові купити якісний телевізор?

Новое сообщение IvanovIvan » 11 мар 2023, 17:17

Усім доброго дня. Нещодавно я переїхав жити до Львова. Хочу собі до кімнати купити новий телевізор. Підкажіть перевірений магазин у Львові, де можна зробити таку покупку? Заздалегідь дякую.


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Re: Де у Львові купити якісний телевізор?

Новое сообщение Dennis » 11 мар 2023, 17:20

Доброго дня і вам. Я живу у Львові. Нещодавно мій старий телевізор, який дістався від колишніх господарів, зламався. Майстер сказав, що простіше купити новий, ніж ремонтувати цей. За покупкою я звернувся до перевіреного інтернет-магазину. Можу поділитись з вами інформацією.
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Re: Де у Львові купити якісний телевізор?

Новое сообщение IvanovIvan » 11 мар 2023, 17:21

Дякую що відгукнулися. Що це за магазин? Які у ньому ціни? Товари якісні? Який телевізор ви вибрали? Поділіться зі мною. Буду вдячний вам за будь-яку надану інформацію.
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Re: Де у Львові купити якісний телевізор?

Новое сообщение Dennis » 11 мар 2023, 17:29

За купівлею телевізора у Львові https://allo.ua/ua/l-viv/televizory/ рекомендую звернутись до інтернет-магазину "Алло". Це надійний, перевірений магазин, де завжди якісна техніка за доступними цінами. Я вибрав собі Xiaomi Mi TV Q1E 55. Це відмінний QLED-телевізор із діагоналлю екрану 55 дюймів. Він підтримує такі сервіси як Google Play, інтернет-браузер тощо. У ньому є Wi-Fi, можна підключитися вдома до інтернету та дивитися різні фільми та передачі онлайн. На сайті магазину є великий вибір інших чудових варіантів. Вам обов'язково сподобається. Бажаю вдалої купівлі.

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