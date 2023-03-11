Де у Львові купити якісний телевізор?
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Де у Львові купити якісний телевізор?
Усім доброго дня. Нещодавно я переїхав жити до Львова. Хочу собі до кімнати купити новий телевізор. Підкажіть перевірений магазин у Львові, де можна зробити таку покупку? Заздалегідь дякую.
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IvanovIvan
- Фанат
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- Сообщения: 105
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Re: Де у Львові купити якісний телевізор?
Доброго дня і вам. Я живу у Львові. Нещодавно мій старий телевізор, який дістався від колишніх господарів, зламався. Майстер сказав, що простіше купити новий, ніж ремонтувати цей. За покупкою я звернувся до перевіреного інтернет-магазину. Можу поділитись з вами інформацією.
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Dennis
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 19:31
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Re: Де у Львові купити якісний телевізор?
Дякую що відгукнулися. Що це за магазин? Які у ньому ціни? Товари якісні? Який телевізор ви вибрали? Поділіться зі мною. Буду вдячний вам за будь-яку надану інформацію.
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IvanovIvan
- Фанат
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- Сообщения: 105
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Re: Де у Львові купити якісний телевізор?
За купівлею телевізора у Львові https://allo.ua/ua/l-viv/televizory/ рекомендую звернутись до інтернет-магазину "Алло". Це надійний, перевірений магазин, де завжди якісна техніка за доступними цінами. Я вибрав собі Xiaomi Mi TV Q1E 55. Це відмінний QLED-телевізор із діагоналлю екрану 55 дюймів. Він підтримує такі сервіси як Google Play, інтернет-браузер тощо. У ньому є Wi-Fi, можна підключитися вдома до інтернету та дивитися різні фільми та передачі онлайн. На сайті магазину є великий вибір інших чудових варіантів. Вам обов'язково сподобається. Бажаю вдалої купівлі.
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Dennis
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 19:31
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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