Dennis » 11 мар 2023, 17:20

Доброго дня і вам. Я живу у Львові. Нещодавно мій старий телевізор, який дістався від колишніх господарів, зламався. Майстер сказав, що простіше купити новий, ніж ремонтувати цей. За покупкою я звернувся до перевіреного інтернет-магазину. Можу поділитись з вами інформацією.