Где купить не дорого силикатный блок?

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Где купить не дорого силикатный блок?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 11 мар 2023, 18:37

Доброго времени суток всем, где купить не дорого силикатный блок? подскажите проверенный онлайн магазин? или поставщика с приемлемой ценой?


samoeglavnoe**
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Re: Где купить не дорого силикатный блок?

Новое сообщение IntoSpace » 11 мар 2023, 19:06

Рекомендую посмотреть тут это компания Силикат Групп, тут есть большой ассортимент продукции, меня все устраивает, я тут часто покупаю, а так конечно сами смотрите, я вам не навязываю, тут и с доставкой проблем нет.
IntoSpace
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