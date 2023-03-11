IvanovIvan » 11 мар 2023, 20:09

Я вам буду дуже вдячний за пораду. Звичайно ж хочу купити якісну та не за всі гроші світу. Декілька днів тому знайшов один магазин, але там ціни занадто високі. Ви мені підкажете де саме ви купували? В якому магазині?