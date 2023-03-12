Нужен человек по укладке плитки
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Нужен человек по укладке плитки
Доброго дня всем, вот ищу человека по укладке плитки в Минске, можете подсказать такого человека? или можно компанию подсказать, только с опытом.
- samoeglavnoe**
- Читатель
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- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Нужен человек по укладке плитки
Вот посмотрите здесь remcity.by/ukladka-plitki.html тут есть список услуг, и плиточники здесь есть, в общем отличные специалисты, и качество работы радует, мы вот планируем заказать услуги в скором времени, меня все устраивает, а так конечно сами смотрите, можете проконсультироваться.
- IntoSpace
- Писатель
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- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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