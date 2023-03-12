Нужен человек по укладке плитки

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Нужен человек по укладке плитки

Новое сообщение samoeglavnoe** » 12 мар 2023, 12:15

Доброго дня всем, вот ищу человека по укладке плитки в Минске, можете подсказать такого человека? или можно компанию подсказать, только с опытом.


samoeglavnoe**
Читатель
 
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
Вернуться к началу

Re: Нужен человек по укладке плитки

Новое сообщение IntoSpace » 12 мар 2023, 14:18

Вот посмотрите здесь remcity.by/ukladka-plitki.html тут есть список услуг, и плиточники здесь есть, в общем отличные специалисты, и качество работы радует, мы вот планируем заказать услуги в скором времени, меня все устраивает, а так конечно сами смотрите, можете проконсультироваться.
IntoSpace
Писатель
 
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Общие темы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group