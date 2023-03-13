Адвокат по арбитражным делам

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Адвокат по арбитражным делам

Новое сообщение Nukas » 13 мар 2023, 11:34

Нашей компании нужно защитить свои интересы в арбитражном суде. Чтобы все прошло гладко, хотим привлечьадвоката по арбитражным делам. Куда порекомендуете обратиться?


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Re: Адвокат по арбитражным делам

Новое сообщение Ferjuk » 13 мар 2023, 11:52

Адвоката привлекать нужно обязательно, ведь самостоятельно собрать все документы и составить доказательную базу весьма проблематично. Лучше искать адвоката по знакомым
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Re: Адвокат по арбитражным делам

Новое сообщение Веррит » 13 мар 2023, 11:57

Важно, тобы адвокат проанализировал материалы дела, подготовил и подал иск и сопроводил разбирательства в арбитражном суде. Я советую вам работать с адвокатами компании ЛАМЕСА https://lamesamsk.ru/uslugi/advokat-po- ... nym-delam/ Они гарантируют получение максимально положительного результата для клиента
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