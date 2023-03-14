Подскажите как быстро подготовиться к ЕГЭ?

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Подскажите как быстро подготовиться к ЕГЭ?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 14 мар 2023, 18:23

Нужно подготовиться к ЕГЭ по английскому языку, подскажите куда обращаться по этому поводу?


samoeglavnoe**
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Сообщения: 48
Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Подскажите как быстро подготовиться к ЕГЭ?

Новое сообщение IntoSpace » 14 мар 2023, 19:07

Если хотите пройти качественные курсы, то рекомендую вам обращаться сюда Skysmart здесь есть Подготовка к ЕГЭ по английскому языку, у меня знакомая сюда записалась, если хотите сдать ЕГЭ на нужные балы, то вам точно сюда, по стоимости ничего не могу сказать, посмотрите на сайте всю информацию.
IntoSpace
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