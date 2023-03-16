Dennis » 16 мар 2023, 15:32

При выборе настольных ламп для школы необходимо учитывать их световые характеристики. Наиболее подходящим вариантом будут лампы с цветовой температурой 4000-5000 К, так как они обеспечивают натуральное световое освещение, близкое к дневному. А вы в цене как то ограничены?