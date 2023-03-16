Настольные лампы

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Настольные лампы

Новое сообщение IvanovIvan » 16 мар 2023, 15:29

Здравствуйте! Нам нужно купить настольные лампы для школы. Какие лампы будут наилучшим выбором для освещения учебных помещений? Что стоит учитывать при выборе? Спасибо!


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Re: Настольные лампы

Новое сообщение Dennis » 16 мар 2023, 15:32

При выборе настольных ламп для школы необходимо учитывать их световые характеристики. Наиболее подходящим вариантом будут лампы с цветовой температурой 4000-5000 К, так как они обеспечивают натуральное световое освещение, близкое к дневному. А вы в цене как то ограничены?
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Re: Настольные лампы

Новое сообщение IvanovIvan » 16 мар 2023, 15:37

При выборе настольных ламп для школьных классов, стоит учитывать несколько факторов. Важным параметром является яркость света, которая должна соответствовать нормам освещения помещений образовательных учреждений. В бюджете не ограничены, главное что бы качественная.
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