Настольные лампы
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Настольные лампы
Здравствуйте! Нам нужно купить настольные лампы для школы. Какие лампы будут наилучшим выбором для освещения учебных помещений? Что стоит учитывать при выборе? Спасибо!
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IvanovIvan
- Фанат
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- Сообщения: 109
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Re: Настольные лампы
При выборе настольных ламп для школы необходимо учитывать их световые характеристики. Наиболее подходящим вариантом будут лампы с цветовой температурой 4000-5000 К, так как они обеспечивают натуральное световое освещение, близкое к дневному. А вы в цене как то ограничены?
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Dennis
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 19:31
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Re: Настольные лампы
При выборе настольных ламп для школьных классов, стоит учитывать несколько факторов. Важным параметром является яркость света, которая должна соответствовать нормам освещения помещений образовательных учреждений. В бюджете не ограничены, главное что бы качественная.
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IvanovIvan
- Фанат
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- Сообщения: 109
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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