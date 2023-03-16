IvanovIvan » 16 мар 2023, 17:13

Всім доброго часу доби. Друзі у мене є запитання. При покупці дорогоцінних речей, таких як каблучка, ви в який магазин звертаєтесь?

У моєї мами день народження, хочу купити їй красиву каблучку.