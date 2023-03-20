Винтовые сваи 76 мм

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Винтовые сваи 76 мм

Новое сообщение Nukas » 20 мар 2023, 13:10

Для создании опор в беседки нужно приобрести винтовые сваи 76 мм. У какой компании их можно заказать по разумной цене?


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Re: Винтовые сваи 76 мм

Новое сообщение Ferjuk » 20 мар 2023, 13:27

Купить такие сваи можно у компании Svf-premium. К сожалению, цены актуальные подсказать не смогу, так как брали в прошлом году там товар
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Re: Винтовые сваи 76 мм

Новое сообщение Трундукин » 20 мар 2023, 13:30

Винтовые сваи 76 мм предлагает по хорошим ценам компания Дом ЭНКИ https://domenki.ru/vintovye-svai-76-mm/ У них собственное производство. Есть парк необходимой спецтехники и опытные раотники, которые помогут бытсро возвести нужную конструкцию. На работу предоставляется гарантия
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