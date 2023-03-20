Laluna » 20 мар 2023, 19:47

Здравствуйте! Ищу выездной кейтеринг для организации полевого лагеря для детей. Какую компанию порекомендуете, чтобы она предложила меню, соответствующее детскому возрасту и обеспечила высокий уровень сервиса?