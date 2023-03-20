Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте! Ищу выездной кейтеринг для организации полевого лагеря для детей. Какую компанию порекомендуете, чтобы она предложила меню, соответствующее детскому возрасту и обеспечила высокий уровень сервиса?
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Laluna
- Писатель
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- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Re: Подскажите
Здравствуйте! Рекомендую обратиться в компанию «Товарищ Полковник» . Можете ознакомиться с их предложениями на сайте https://polkovnik-men.ru/store/uslugi/o ... go-lagerya . Они имеют большой опыт работы в организации кейтеринга на природе и готовы предложить индивидуальное меню, учитывающее потребности детей. Кроме того, компания обеспечивает высокий уровень сервиса и заботится о комфорте гостей. Можете ознакомиться с их предложениями на сайте
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Неваляшка
- Фанат
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- Сообщения: 100
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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