Подскажите

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Подскажите

Новое сообщение Laluna » 20 мар 2023, 19:47

Здравствуйте! Ищу выездной кейтеринг для организации полевого лагеря для детей. Какую компанию порекомендуете, чтобы она предложила меню, соответствующее детскому возрасту и обеспечила высокий уровень сервиса?


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Laluna
Писатель
 
Сообщения: 89
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Re: Подскажите

Новое сообщение Неваляшка » 20 мар 2023, 22:20

Здравствуйте! Рекомендую обратиться в компанию «Товарищ Полковник» . Можете ознакомиться с их предложениями на сайте https://polkovnik-men.ru/store/uslugi/o ... go-lagerya . Они имеют большой опыт работы в организации кейтеринга на природе и готовы предложить индивидуальное меню, учитывающее потребности детей. Кроме того, компания обеспечивает высокий уровень сервиса и заботится о комфорте гостей. Можете ознакомиться с их предложениями на сайте
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Неваляшка
Фанат
 
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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