Подскажите

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Подскажите

Новое сообщение Неваляшка » 22 мар 2023, 20:18

Как узнать, что промокод успешно применен и сколько скидка была получена?


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Неваляшка
Фанат
 
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Laluna

Новое сообщение Laluna » 22 мар 2023, 21:02

Обычно, когда вы вводите озон промокод промокод на сайте, вы увидите окно, которое сообщает, что промокод был успешно применен. Если промокод не работает, вы можете увидеть сообщение об ошибке или уведомление о том, что промокод истек или недействителен. Чтобы узнать, сколько скидка была получена, вы можете проверить окончательную стоимость покупки перед тем, как завершить ее оформление. Обычно, скидка от промокода отображается в конечной стоимости заказа, а иногда может быть указана отдельно в качестве скидки на каждый товар. Если у вас возникнут проблемы с использованием промокода или определением размера скидки, вы можете обратиться в службу поддержки
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Laluna
Писатель
 
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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