Подскажите
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Подскажите
Как узнать, что промокод успешно применен и сколько скидка была получена?
-
Неваляшка
- Фанат
-
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
-
Laluna
Обычно, когда вы вводите озон промокод промокод на сайте, вы увидите окно, которое сообщает, что промокод был успешно применен. Если промокод не работает, вы можете увидеть сообщение об ошибке или уведомление о том, что промокод истек или недействителен. Чтобы узнать, сколько скидка была получена, вы можете проверить окончательную стоимость покупки перед тем, как завершить ее оформление. Обычно, скидка от промокода отображается в конечной стоимости заказа, а иногда может быть указана отдельно в качестве скидки на каждый товар. Если у вас возникнут проблемы с использованием промокода или определением размера скидки, вы можете обратиться в службу поддержки
-
Laluna
- Писатель
-
- Сообщения: 90
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Laluna и гости: 11