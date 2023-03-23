их голые, горячие тела –
вот мы с тобой, нам целый мир чужбина,
куда бы нас судьба не привела.
Представим, что квартира наша – бункер,
наш двор – бумажный лист черновика,
где хмурый день, как Пушкин камер-юнкер,
где в небе друг на друге облака.
Я лучше бы не смог придумать оды:
вот мы одни и крутится земля,
на ней шумят любые непогоды,
прогнозы врут и вырос курс рубля,
а мы лежим — прекрасны и едины,
не ведая стыда; мы в том кино,
где сны любые неисповедимы,
где мы стихотворение одно.
Автор - Денис Балин (Источник: https://t.me/denis_balin)
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