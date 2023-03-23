Ирина Ширяева » 23 мар 2023, 12:37

Вот женщина, а вот её мужчина,

их голые, горячие тела –

вот мы с тобой, нам целый мир чужбина,

куда бы нас судьба не привела.

Представим, что квартира наша – бункер,

наш двор – бумажный лист черновика,

где хмурый день, как Пушкин камер-юнкер,

где в небе друг на друге облака.

Я лучше бы не смог придумать оды:

вот мы одни и крутится земля,

на ней шумят любые непогоды,

прогнозы врут и вырос курс рубля,

а мы лежим — прекрасны и едины,

не ведая стыда; мы в том кино,

где сны любые неисповедимы,

где мы стихотворение одно.

Автор - Денис Балин (Источник: https://t.me/denis_balin)

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