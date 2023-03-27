Нужны стеклянные перегородки в офис

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Нужны стеклянные перегородки в офис

Новое сообщение samoeglavnoe** » 27 мар 2023, 00:37

Привет, вот подскажите где купить качественные стеклянные перегородки в офис? интересует проверенный поставщик


samoeglavnoe**
Писатель
 
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Re: Нужны стеклянные перегородки в офис

Новое сообщение IntoSpace » 27 мар 2023, 00:50

Здесь посмотрите https://real-steklo.ru тут отличный выбор, я бы рассмотрел эту компания так как тут качество стекла отличное, а это очень важно при выборе стеклянных конструкций, я вот планирую заказать двери и стеклянную душевую, делаю ремонт в загородном доме, и вот хочу все из стекла)
IntoSpace
Писатель
 
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