Какие угощения лучше подавать на мероприятии?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Какие угощения лучше подавать на мероприятии?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 27 мар 2023, 21:38

Привет друзья, вот поделитесь информацией какие угощения лучше подавать на мероприятии? Что удобнее всего -?


samoeglavnoe**
Писатель
 
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
Вернуться к началу

Re: Какие угощения лучше подавать на мероприятии?

Новое сообщение IntoSpace » 27 мар 2023, 21:40

Я конечно не спец по организации еды на мероприятие, но понимаю что лучше будет канапе, то есть говорю исходя из собственного опыта, вот прочтите данную статью https://parovarim.com/vybiraem-ugoshhen ... va-kanape/ здесь есть информация, а также дают рекомендацию на компанию которая занимается вопросами организации канапе на мероприятие.
IntoSpace
Писатель
 
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Общие темы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group