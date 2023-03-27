Какие угощения лучше подавать на мероприятии?
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Какие угощения лучше подавать на мероприятии?
Привет друзья, вот поделитесь информацией какие угощения лучше подавать на мероприятии? Что удобнее всего -?
- samoeglavnoe**
- Писатель
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- Сообщения: 66
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Какие угощения лучше подавать на мероприятии?
Я конечно не спец по организации еды на мероприятие, но понимаю что лучше будет канапе, то есть говорю исходя из собственного опыта, вот прочтите данную статью https://parovarim.com/vybiraem-ugoshhen ... va-kanape/ здесь есть информация, а также дают рекомендацию на компанию которая занимается вопросами организации канапе на мероприятие.
- IntoSpace
- Писатель
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- Сообщения: 94
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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