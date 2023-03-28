Стоит ли покупать товары на алиэкспресс?

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Стоит ли покупать товары на алиэкспресс?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 28 мар 2023, 23:03

Вот никогда не покупал товары на алиэкспресс, вот подскажите стоит ли покупать на этой площадке? есть ли разница в цене?


samoeglavnoe**
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Re: Стоит ли покупать товары на алиэкспресс?

Новое сообщение IntoSpace » 28 мар 2023, 23:31

Ну конечно стоит покупать, и разница в цене есть однозначно, вы хоть для сравнения заходи посмотреть? вот могу вам подсказать каталог Али на русском пройдите и посмотрите все подробности, отличный каталог, и это русский алиэкспресс, тут очень дешево и ассортимент большой.
IntoSpace
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