Стоит ли покупать товары на алиэкспресс?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Стоит ли покупать товары на алиэкспресс?
Вот никогда не покупал товары на алиэкспресс, вот подскажите стоит ли покупать на этой площадке? есть ли разница в цене?
- samoeglavnoe**
- Писатель
-
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
-
Re: Стоит ли покупать товары на алиэкспресс?
Ну конечно стоит покупать, и разница в цене есть однозначно, вы хоть для сравнения заходи посмотреть? вот могу вам подсказать каталог Али на русском пройдите и посмотрите все подробности, отличный каталог, и это русский алиэкспресс, тут очень дешево и ассортимент большой.
- IntoSpace
- Писатель
-
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34