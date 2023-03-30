Нужна услуга по перевозке лежачих больных
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Нужна услуга по перевозке лежачих больных
Привет, срочно нужна услуга по перевозке лежачих больных, можете подсказать где заказать?
- samoeglavnoe**
- Писатель
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- Сообщения: 70
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Если вас интересует услуга по перевозке лежачих больных то рекомендую обращаться в данный сервис https://san-express.ru/ отличный сервис и стоимость услуги тут не высокая. Рекомендую вам пройти на сайт и посмотреть все подробности там. У ребят большой выбор услуг.
- IntoSpace
- Писатель
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- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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