Нужна услуга по перевозке лежачих больных

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Нужна услуга по перевозке лежачих больных

Новое сообщение samoeglavnoe** » 30 мар 2023, 00:05

Привет, срочно нужна услуга по перевозке лежачих больных, можете подсказать где заказать?


samoeglavnoe**
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Сообщения: 70
Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Новое сообщение IntoSpace » 30 мар 2023, 00:21

Если вас интересует услуга по перевозке лежачих больных то рекомендую обращаться в данный сервис https://san-express.ru/ отличный сервис и стоимость услуги тут не высокая. Рекомендую вам пройти на сайт и посмотреть все подробности там. У ребят большой выбор услуг.
IntoSpace
Писатель
 
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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