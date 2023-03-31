Сборная транспортировка грузов

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Сборная транспортировка грузов

Новое сообщение Nukas » 31 мар 2023, 15:13

Какая компания предлагает услуги по сборной транспортировке грузов? Дешевле ли они чем обычная доставка? Долго ли по времени занимает доставка таких грузов?


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Re: Сборная транспортировка грузов

Новое сообщение Ferjuk » 31 мар 2023, 15:22

Суть транспортировки сборных грузов заключается в объединении грузов от разных заказчиков. Поэтому скорость доставки сокращается. Ведь нужно правильно продумать маршрут, все собрать воедино
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Re: Сборная транспортировка грузов

Новое сообщение Веррит » 31 мар 2023, 15:32

Чтобы заказать сборную транспортировку грузов, стоит обращаться в компанию ЛОГИСТКОМ https://logistcom.ru/sbornye-gruzy/ Заявку у них можно оставить по телефону или через форму обратной связи. Компания предлагает оптимальные цены и строит удачный маршрут, чтобы товары максимально быстро попали к клиентам
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