Подскажите

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Подскажите

Новое сообщение Неваляшка » 01 апр 2023, 16:15

Привет. Мне срочно нужна ваша консультация и помощь, можно ли купить электромобиль с доставкой из Америки? Хочу собрать как можно больше полезной информации и надеюсь, что вы мне поможете и проконсультируете.


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Неваляшка
Фанат
 
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Laluna

Новое сообщение Laluna » 01 апр 2023, 16:44

Да, помогу чем смогу. Я вот сама просматривала в интернете разные сайты, а потом уже только – остановилась на одном из них. И вот не получилось остаться в стороне от сообщения, захотелось помочь и проконсультировать. Электромобиль как такси – экзотика или повседневная реальность? В статье представлены все аргументы «за» и «против» покупки. Цены невысокие и можно решить все важные вопросы в сжатые сроки, поэтому – обязательно себе в закладки кидайте ссылку, она вам ещё точно пригодится и поможет с выбором машины для покупки.
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Laluna
Писатель
 
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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