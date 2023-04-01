Подскажите
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Подскажите
Привет. Мне срочно нужна ваша консультация и помощь, можно ли купить электромобиль с доставкой из Америки? Хочу собрать как можно больше полезной информации и надеюсь, что вы мне поможете и проконсультируете.
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Неваляшка
- Фанат
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- Сообщения: 103
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Laluna
Да, помогу чем смогу. Я вот сама просматривала в интернете разные сайты, а потом уже только – остановилась на одном из них. И вот не получилось остаться в стороне от сообщения, захотелось помочь и проконсультировать. Электромобиль как такси – экзотика или повседневная реальность? В статье представлены все аргументы «за» и «против» покупки. Цены невысокие и можно решить все важные вопросы в сжатые сроки, поэтому – обязательно себе в закладки кидайте ссылку, она вам ещё точно пригодится и поможет с выбором машины для покупки.
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Laluna
- Писатель
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- Сообщения: 92
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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