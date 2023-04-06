Веррит » 06 апр 2023, 17:34

Планируем зарегистрировать ООО, но без наличия юридического адреса как оказалось сделать это невозможно. Есть ли услуга аренды такого адреса, чтобы не выкидывать деньги на полноценную аренду ненужного по сути помещения?