Аренда юридического адреса
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Аренда юридического адреса
Планируем зарегистрировать ООО, но без наличия юридического адреса как оказалось сделать это невозможно. Есть ли услуга аренды такого адреса, чтобы не выкидывать деньги на полноценную аренду ненужного по сути помещения?
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Веррит
- Читатель
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- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 13:31
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Re: Аренда юридического адреса
Услугу предлагают как частные лица, так и компании. Лучше не экономить и обращаться именно в компании, иначе рискуете связаться с мошенниками
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Ferjuk
- Читатель
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- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 16 сен 2021, 11:01
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Re: Аренда юридического адреса
Честно и конфиденциально работают с клиентами специалисты компании https://fomix.ru/yuridicheskie-adresa-i ... a-dlya-ooo Мы оставляли заявку на услугу на сайте. С нами очень быстро связался менеджер компании, который помог с оформлением документов. Их нам доставили прямо по адресу курьером. Оплата возможна любым способом
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Nukas
- Читатель
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- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 10:45
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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