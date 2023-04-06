Аренда юридического адреса

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Аренда юридического адреса

Новое сообщение Веррит » 06 апр 2023, 17:34

Планируем зарегистрировать ООО, но без наличия юридического адреса как оказалось сделать это невозможно. Есть ли услуга аренды такого адреса, чтобы не выкидывать деньги на полноценную аренду ненужного по сути помещения?


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Re: Аренда юридического адреса

Новое сообщение Ferjuk » 06 апр 2023, 17:48

Услугу предлагают как частные лица, так и компании. Лучше не экономить и обращаться именно в компании, иначе рискуете связаться с мошенниками
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Re: Аренда юридического адреса

Новое сообщение Nukas » 06 апр 2023, 18:00

Честно и конфиденциально работают с клиентами специалисты компании https://fomix.ru/yuridicheskie-adresa-i ... a-dlya-ooo Мы оставляли заявку на услугу на сайте. С нами очень быстро связался менеджер компании, который помог с оформлением документов. Их нам доставили прямо по адресу курьером. Оплата возможна любым способом
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