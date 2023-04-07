Где можно будет преобрести диплом

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Где можно будет преобрести диплом

Новое сообщение Владлен » 07 апр 2023, 18:28

Подскажите мне, пожалуйста, где сейчас можно будет купить себе диплом с высшем образованием, а то я просто не понимаю где можно будет такой приобрести себе.


Владлен
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