Владлен » 11 апр 2023, 21:17

Я попросил друга, чтобы он мне нашёл и купил. Он мне купил пеллетну горелку, и рассказал где он её нашёл. Так что можете попросить таких же друзей, если они у вас такие есть, и попросить чтобы они вам его привезли. Так что можете подумать.