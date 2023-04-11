В каких магазинах можно будет купить пеллетну горелку

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В каких магазинах можно будет купить пеллетну горелку

Новое сообщение Anton560 » 11 апр 2023, 19:13

Не могу найти у себя в городе пеллетну горелку. Расскажите пожалуйста, в каких магазина можно будет посмотреть.


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Re: В каких магазинах можно будет купить пеллетну горелку

Новое сообщение Владлен » 11 апр 2023, 21:17

Я попросил друга, чтобы он мне нашёл и купил. Он мне купил пеллетну горелку, и рассказал где он её нашёл. Так что можете попросить таких же друзей, если они у вас такие есть, и попросить чтобы они вам его привезли. Так что можете подумать.
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Re: В каких магазинах можно будет купить пеллетну горелку

Новое сообщение Ivan95 » 11 апр 2023, 23:53

Не знаю, я когда просил своих друзей купить пеллетну горелку, они сказали что искали, но так и негде не нашли её. Я решил перейти сюда: https://tepeo.by/product/Pelletnye-gorelki/ здесь был очень хороший выбор этой горелки, и я заказал себе ту горелку которая мне была нужна. Работает она очень хорошо и качественно. Благодаря этой компании, у меня появилась очень хорошая пеллетна горелка.
Ivan95
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