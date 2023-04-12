Подскажите
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Подскажите
Здравствуйте. Нужен совет, с какой компанией в Москве вести сотрудничество для выбора и покупки бордюров. Есть ли у вас на примете такие проверенные и надёжные сайты? Буду благодарна за мнения.
-
Неваляшка
- Фанат
-
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
-
Laluna
Я вас понимаю, потому что сама просматривала в интернете разные сайты и внимательно изучала многочисленные каталоги с разными позициями. Начните с просмотра, нужно изучить условия оплаты и сроки доставки, лучше сюда заглянуть и останется только подождать, пока на связь выйдет эксперт и расскажет, что к чему. Никаких тебе нервов и стрессовых ситуаций, по телефону всё обсудили, и в согласованный день приехала доставка бордюра. Уже давно сотрудничаем с этими ребятами, они профессионалы своего дела, как ни крути. Поэтому, лучше с одной компанией-партнёром взаимодействовать напрямую – проще и дешевле.
-
Laluna
- Писатель
-
- Сообщения: 96
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Laluna и гости: 23