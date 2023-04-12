Подскажите

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Подскажите

Новое сообщение Неваляшка » 12 апр 2023, 21:41

Добрый день. Нужны расточные системы и фрезерные оснастки, поэтому я решила написать вам и спросить. Услугами, какой компании следует воспользоваться уже в ближайшее время и куда стоит заглянуть?


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Неваляшка
Фанат
 
Сообщения: 107
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Re: Подскажите

Новое сообщение Laluna » 12 апр 2023, 22:43

Привет. Я вас понимаю, сама просматривала разные сайты и сравнивала в первую очередь цены на токарные инструменты. Нашла подходящую компанию для сотрудничества и вам советую прямо сейчас заглянуть сюда https://rbh-tools.ru останется только оставить заявку и её рассмотрит менеджер. Кстати, фрезерные оснастки и расточные системы вам удастся найти и заказать онлайн на страницах этого магазина. Недорого, можно по мере необходимости посещать каталог, внимательно всё изучать и заказывать онлайн. Осталась довольна, поэтому ссылку решила вам скинуть, чтобы долго не искали в интернете.
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Laluna
Писатель
 
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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