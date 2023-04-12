Подскажите
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Подскажите
Добрый день. Нужны расточные системы и фрезерные оснастки, поэтому я решила написать вам и спросить. Услугами, какой компании следует воспользоваться уже в ближайшее время и куда стоит заглянуть?
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Неваляшка
- Фанат
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- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Re: Подскажите
Привет. Я вас понимаю, сама просматривала разные сайты и сравнивала в первую очередь цены на токарные инструменты. Нашла подходящую компанию для сотрудничества и вам советую прямо сейчас заглянуть сюда https://rbh-tools.ru останется только оставить заявку и её рассмотрит менеджер. Кстати, фрезерные оснастки и расточные системы вам удастся найти и заказать онлайн на страницах этого магазина. Недорого, можно по мере необходимости посещать каталог, внимательно всё изучать и заказывать онлайн. Осталась довольна, поэтому ссылку решила вам скинуть, чтобы долго не искали в интернете.
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Laluna
- Писатель
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- Сообщения: 96
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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